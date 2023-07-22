Томские ученые рассказали о негативном влиянии глобального потепления на перелетных птиц

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Ученый Биологического института Томского государственного университета Сергей Гашков стал одним из авторов масштабного исследования птиц, результаты которого опубликовали в журнале PNAS (Q1). По данным анализа, мигрирующие виды стали хуже размножаться из-за глобального потепления. Об этом сообщила пресс-служба ТГУ.

«Мета-анализ данных, собранных орнитологами разных стран за последние 50 лет, показал, что потепление снижает производство потомства у мигрирующих и крупных видов птиц. Вместе с тем оседлым видам потепление нередко идет на пользу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за повышения температур воздуха изменились условия, в которых размножаются, зимуют и мигрируют животные. Собрав долгосрочные данные о 201 популяции 104 видов птиц, авторы пришли к выводу, что воспроизводство потомства с 1970 по 2019 год снижалось.

«Негативное воздействие повышения температуры на производство потомства в основном затронет мигрирующие и крупные виды, в то время как малоподвижные виды и ведущие оседлый образ жизни могут извлечь выгоду из более теплого климата», - уточнили ученые.

Исследователи добавили, что воспроизводство потомства также снижается из-за увеличения частоты неблагоприятных условий погоды, экстремальных атмосферных явлений. Свою роль играют и сокращение объемов пищи, повышение активности хищников.

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