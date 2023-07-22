Работники САХ получили три новых мусоровоза для вывоза отходов с улиц Томска

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на линию для вывоза отходов вышли 3 новых мусоровоза. 2 из них имеют заднюю нагрузку и способны забирать мусор из евроконтейнеров и бункеров. Еще одна машина предусмотрена для универсальной боковой загрузки, на ней можно перевозить 0,75 и 1,1 кубометров мусора. Об этом сообщила пресс-служба регионального оператора.

«Парк пополнился хорошими новыми машинами взамен старых, это подспорье для вывоза отходов. Рейсы проводим ежедневно, в 6 утра выходим на работу, загружаем полные бункера и отвозим все на полигон. За смену в среднем 1 машина обслуживает от 50 до 70 площадок для сбора ТКО», - отметил заместитель директора УМП «Спецавтохозяйство» Максим Шиншин.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что на приобретение спецтехники из городского бюджета было выделено около 30 млн рублей.

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