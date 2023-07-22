В Томске 22 июля столбик термометра поднимется до отметки +27 градусов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

22 июля, в субботу, в Томске температура воздуха прогреется до +25…+27°С. Будет облачно с прояснениями. Данные предоставил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ветер южный, днем 6-11м/с, местами порывы до 16 м/с», - говорится в сообщении.

Прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

По области также ожидается облачность с прояснениями, кратковременные дожди, при грозах – сильные ливни. Вечером в некоторых районах региона пройдет град.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 6-11 м/с. Местами ожидаются порывы до 16-21 м/с.

Воздух в регионе прогреется до +22…+27°С.

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