В колледжи и техникумы Томской области подали более 23 тысяч заявлений

Коллежи и техникумы открыли семь тысяч бюджетных мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в техникумы и колледжи Томской области подали более 23 тысяч заявлений, подсчитали в пресс-службе обладминистрации. Их подали чуть менее 12 тысяч абитуриентов, большинство из которых – более восьми тысяч – от выпускников 9 классов.

«Основная часть абитуриентов (88 %) — из Томской области, остальные — из Кемеровской, Новосибирской, Московской, Ленинградской областей и Республики Тыва», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Коллежи и техникумы открыли семь тысяч бюджетных мест и еще 3,5 тысячи коммерческих. Заявления принимаются до 15 августа (или до 10 августа, если предусмотрены вступительные испытания). Если останутся вакантные места, прием могут продлить до 25 ноября.