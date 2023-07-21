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НовостиОбщество21 июля 2023 12:56

В колледжи и техникумы Томской области подали более 23 тысяч заявлений

Заявление принимают 32 техникума и колледжа
Александра Тайбатрова
Коллежи и техникумы открыли семь тысяч бюджетных мест

Коллежи и техникумы открыли семь тысяч бюджетных мест

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в техникумы и колледжи Томской области подали более 23 тысяч заявлений, подсчитали в пресс-службе обладминистрации. Их подали чуть менее 12 тысяч абитуриентов, большинство из которых – более восьми тысяч – от выпускников 9 классов.

«Основная часть абитуриентов (88 %) — из Томской области, остальные — из Кемеровской, Новосибирской, Московской, Ленинградской областей и Республики Тыва», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Коллежи и техникумы открыли семь тысяч бюджетных мест и еще 3,5 тысячи коммерческих. Заявления принимаются до 15 августа (или до 10 августа, если предусмотрены вступительные испытания). Если останутся вакантные места, прием могут продлить до 25 ноября.