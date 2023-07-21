Две школы в Асино капитально отремонтируют к 1 сентября

В гимназии №2 утеплят фасад Фото: Михаил ФРОЛОВ

К новому учебному году в Асино капитально отремонтируют два образовательных учреждения – гимназию №2 и школу №4. Как идут работы, проверил губернатор Томской области Владимир Мазур, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Работы на объектах должны завершиться к 1 сентября и идут в соответствии с графиком», - прокомментировали в пресс-службе администрации Томской области.

Гимназию №2 построили в 1979 году, сейчас в ней учатся почти тысяча детей. Здесь отремонтируют спортзал, четыре кабинета, утеплят фасад и т.д. Общая стоимость ремонта составляет почти 90 миллионов. Еще миллион выделят на благоустройство по распоряжению губернатора.

Школа №4 является самой большой в Асино, в ней учатся более тысячи детей. В этом году в здании 1969 года постройки отремонтируют спортивный и актовый залы, фундамент и лестницы. Эти работы оцениваются почти в 48 миллионов рублей. Но еще 60 миллионов необходимо на утепление фасада. Эти работы, как и ремонт крыши, планируют провести в следующем году.