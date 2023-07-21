В Томской области в два раза чаще стали выявлять рак на ранней стадии

Томский онкодиспансер получил много современной аппаратуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области выявляться злокачественные образования на ранней стадии стали в два раза чаще, сообщает департамент здравоохранения Томской области. Так, в 2022 году 60% вновь выявленных случаев рака выявили на ранней стадии. А в целом за десять лет доля ранний выявлений увеличилась вдвое.

«Это стало возможно благодаря повышению квалификации медперсонала, а также благодаря программе по борьбе с онкологией в рамках нацпроекта «Здравоохранение», - подчеркнули в облздраве.

Также в департаменте рассказали, что показатель смерти от онкологии остается стабильным, и он ниже, чем в целом по России и Сибири. Томские врачи активно используют в лечении рака таргетную терапию, благодаря которой здоровые ткани практически не страдают. Томский онкодиспансер получил много современной аппаратуры, благодаря которой получается эффективно проводить раннюю диагностику и назначать своевременное лечение.

Ранее сообщалось, что заболеваемость онкологией в Томской области выросла.