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НовостиПроисшествия21 июля 2023 11:25

На трассе Томск – аэропорт столкнулись два грузовика и легковушка

Пассажирку легкового автомобиля доставили в больницу
Александра Тайбатрова
Все произошло примерно в 14.50 на 10 километре трассы

Все произошло примерно в 14.50 на 10 километре трассы

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

На трассе Томск – аэропорт 21 июля произошло тройное ДТП. По информации ГУ МВД России по Томской области, столкнулись два грузовика и легковой автомобиль ВАЗ. Все произошло примерно в 14.50 на 10 километре трассы.

«В медицинское учреждение для осмотра доставлена женщина-пассажир легкового автомобиля», - уточнили в полиции.

Что стало причиной аварии, сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Ранее пьяный 16-летний подросток устроил страшное ДТП в Стрежевом.