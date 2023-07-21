Томичи активно используют маткапитал для покупки жилья в 2023 году

За первое полугодие текущего года клиенты ВТБ в Сибири направили 1,8 млрд рублей из средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Из них две трети заявок направлены на частично-досрочное погашение ипотечного кредита.

В Томской области в январе – июне заявки на распоряжение материнским капиталом подали более 130 клиентов банка, направив на эти цели свыше 80 млн рублей. Около половины (47%) семей используют эту меру господдержки в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки, остальные направляют выплату на частично-досрочное погашение кредита.

«Распорядиться средствами материнского капитала сейчас стало максимально просто, и наши заемщики активно используют эту помощь от государства. Одновременно с оформлением ипотеки в банке родители могут подать заявление на распоряжение выплатой и использовать ее как первоначальный взнос для покупки квартиры, что повышает доступность жилья для молодых семей. Для частично-досрочного гашения кредита средствами маткапитала визит в банк и Соцфонд не требуется – достаточно подать заявление в онлайн-банке. Кредитная организация самостоятельно передаст его в Социальный фонд по защищенным каналам», – отметила Ольга Фадеева, управляющий ВТБ в Томской области.

По данным банка, среди регионов Сибири чаще всего используют маткапитал на улучшение жилищных условий клиенты из Новосибирской, Омской областей и Красноярского края. Средний чек направленных на эти цели выплат за шесть месяцев составил 621 тыс. рублей. За счет материнских выплат 1,8 тысячи сибирских семей смогли оформить частично-досрочное погашение ипотечного кредита. Еще 1,1 тысячи заявок были поданы на использование материнского капитала в качестве первоначального взноса по ипотеке.

В целом, за шесть месяцев 2023 года банк предоставил жителям Томской области 2,7 млрд рублей жилищных кредитов.