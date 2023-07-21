На томский фестиваль «Праздник топора» подали более 170 заявок

«Праздник топора» состоится в парке «Околица» в Зоркальцево Фото: Ксения Высотина

На международный фестиваль «Праздник топора», который пройдет с 15 по 20 августа, уже подано более 170 заявок. Такие данные приводит департамент культуры Томской области. Поступили заявки от мастеров 41 одного региона России.

«Также получили заявки от мастеров из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Китая, Ирана, Италии, Кубы, Нигерии, Египта, Аргентины и Турции», - уточнили в департаменте.

«Праздник топора» состоится в парке «Околица» в Зоркальцево. Мастера будут соревноваться в номинациях «Деревянное мастерство», «Берестяной хоровод», «Глиняный сказ» и «У каждой наковальни свой голос». Для зрителей пройдут ярмарки, концерты, развернутся национальные деревни.