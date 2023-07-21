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НовостиОбщество21 июля 2023 10:17

Высокая пожароопасность сохранится в Томской области до 24 июля

В это время высок риск возникновения пожаров
Александра Тайбатрова
В населенных пунктах и в лесах могут быть пожары, возможно и задымление

В населенных пунктах и в лесах могут быть пожары, возможно и задымление

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области с 22 по 24 июля местами сохранится высокая пожароопасность 4 класса. Об этом предупреждают в ГУ МЧС России по Томской области со ссылкой на бюллетень погоды от Томского гидрометцентра.

В связи с этим ведомство предупреждает, что могут возникать чрезвычайные ситуации и предпосылки к ним. В населенных пунктах и в лесах могут быть пожары, возможно и задымление.

Ранее стал известен прогноз погоды на выходные в Томске.