Металлурги провели последний в этом году выпуск молоди рыб в Енисей

Выпускаемая молодь должна быть не менее 1 грамма. Фото: Дарья Иванова

Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) «Норникеля» совершила последний в этом году выпуск молоди рыб в Енисей по соглашению с Росрыболовством.

В районе Лесосибирска в реку выпустили последнюю партию мальков, запланированную на 2023 год, более 460 тыс. особей осетра. Всего в текущем году НТЭК пополнила рыбные запасы Енисея на 3 млн мальков.

Напомним, согласно мировому соглашению с Росрыболовством, до 2033 года компания выпустит в общей сложности 30 млн мальков краснокнижного сибирского осетра. Ежегодно в Енисей будет отправляться по 3 млн рыб, закупленных у действующих предприятий Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

«Мы завершили этап реализации соглашения между НТЭК и Росрыболовством, запланированный на этот год. 3 млн молоди – это только начало большого пути. Впереди нас ждет серьезная комплексная работа, которая станет существенным вкладом в поддержание и развитие аквакультуры на десятилетия вперед», - прокомментировал генеральный директор НТЭК Сергей Липин.

После 2033 года Норильско-Таймырская энергетическая компания начнет активное восполнение рыбных запасов в водоемах Норило-Пясинской озерно-речной системы.

Всего планируется выпустить 510 млн экземпляров молоди наиболее ценных видов: осетра, муксуна, чира, сига, нельмы.

Как подчеркнул руководитель Енисейского территориального управления Росрыболовства Виталий Молоков: «По итогам этого выпуска в этом году обязательства по выпуску биоресурсов в рамках мирового соглашения исполнены. Следующие выпуски начнутся в 2024 году. Комиссия Енисейского территориального управления ведет контроль выпуска молоди осетровых более 1 грамма, что соответствует всем методикам нормативно-правовой базы. Замечания и нарушения законодательства в ходе выпуска нулевые».

«Норникель» не первый год занимается приумножением водных биоресурсов в регионах своей деятельности. Только в Енисей в разных районах Красноярского края с 2016 года компанией выпущено более 2 млн мальков. Регулярно восполняются запасы осетра и хариуса, а также семги, сига, муксуна, нельмы.

Состояние водных объектов на Таймыре параллельно проанализирует Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Большая экспедиция ученых стартовала в июле.

По словам руководителей ВНИРО Таймырская экспедиция знаменует собой качественно новый этап рыбохозяйственных исследований Российской Арктики. Методики исследований, мониторинга и научных рекомендаций по мелиорации и восстановлению рыбохозяйственной продуктивности в Арктической зоне беспрецедентны. Опыта таких исследований нет ни у одной страны мира.