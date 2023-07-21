Томичам рассказали о правилах безопасных прогулок в лесу

За 2022 год поисковики «ЛизаАлерт» получили 63 заявки на поиск потерявшихся в лесу людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томичам рассказали, как нужно вести себя в лесу, чтобы не потеряться. Об этом в прямом эфире рассказал Максим Бекер, координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Томской области, сообщает издание «Аргументы и факты – Томск».

Максим Бекер посоветовал перед походом в лес предупреждать об этом близких и друзей, а также сообщать, куда именно вы собираетесь. Так, если произойдет ЧП, поисковикам будет проще определить ваше местонахождение. Не стоит надевать в лес одежду защитного цвета – это может усложнить поиски.

В лес обязательно нужно взять с собой телефон. Если ваши близкие, особенно пожилые, не умеют пользоваться смартфоном и передавать геолокацию, их нужно этому научить. Также обязательно нужно взять с собой воду.

Сейчас в лесах Томской области устанавливают специальные таблички, которые помогут потерявшимся в лесу сориентироваться.

Если ваш близкий человек заблудился в лесу, Максим Бекер советует сразу обращаться в полицию и звонить на горячую линию поискового отряда, чтобы поиски начались как можно быстрее.

За 2022 год поисковики «ЛизаАлерт» получили 63 заявки на поиск потерявшихся в лесу людей.