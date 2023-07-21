В Томске планируют открыть стадион возле Академлицея к 1 сентября

Обещают, что на стадионе смогут тренироваться не только учащиеся Академлицея, но и все желающие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске благоустраивают стадион возле Академлицея. Как рассказали в мэрии города, работы здесь начались 2 июля, а завершить их планируют к началу нового учебного года, то есть к 1 сентября.

«Благоустройство стадиона ведется в рамках программы «Газпром – детям», реализуемой через Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома», - уточнили в пресс-службе мэрии Томска.

После ремонта на стадионе появится мини-футбольное искусственное поле, площадки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки, комплекс для ОФП, сектор для прыжков в длину. Для зрителей оборудуют трибуны, а сам стадион огородят.

Сейчас на стадионе готовят основание для спортивного покрытия. Обещают, что на стадионе смогут тренироваться не только учащиеся Академлицея, но и все желающие.