Лето будет вкусным! Лето будет жарким!

Погода за окном располагает к долгим прогулкам, выездам на природу и дачные участки. А значит, пора приготовить что-нибудь вкусное на мангале!

В этом году Межениновская птицефабрика приготовила для томичей пять новых продуктов, которые идеально подойдут для этого!

Встречайте наши шашлыки и колбаски для жарки!

Куриные бедрышки в маринаде «Рустикаль» придутся по вкусу любителям нежного и неострого шашлыка. «Рустикаль» в переводе с французского означает «сельский, простой». В основе нашего легкого маринада мягкая дижонская горчица в зернах. Пряную ноту шашлыку дарит имбирь и смесь перцев. Особый аутентичный вкус шашлык приобретает при приготовлении на березовых углях.

Наша горячая новинка сезона – шашлык куриный «Аджарская аджика» из красного филе цыплят бройлеров в аджике. Пикантный шашлык с ярким южным акцентом, в меру острый и пряный, лучше всего жарить на шампурах на мангале. Именно так готовят шашлык на его родине – на Кавказе. Пропитанный ароматом дымка, аппетитно подрумяненный снаружи и невероятно сочный внутри шашлык «Аджарская аджика» станет главным блюдом на любом опен-эйр (open air*) мероприятии.

Еще одна оригинальная новинка этого шашлычного сезона – куриные голени в маринаде «По-корейски». Остропряный маринад с классической корейской смесью приправ из трех перцев и чеснока отлично сочетается с мясом цыплят-бройлеров. А посыпка из кунжута добавляет блюду азиатский колорит! Кстати, готовить голени можно как на огне, так и на домашнем гриле, сковороде и даже в духовке! Результат будет однозначно превосходным и очень вкусным!

Ну, и какой гриль сезон без колбасок? Их одинаково любят и взрослые и дети. В этом сезоне Межениновская птицефабрика приготовила два новых вида колбасок.

Тонкие хрустящие пряные колбаски «Пепперини» из куриного фарша с паприкой, перцем и добавлением шпика очень быстро готовить на решетке или домашнем электрогриле. Колбаски станут прекрасным перекусом в ожидании главного блюда или основой для хот-дога. Выбор за вами.

Колбаски с сыром – еще одна новинка сезона. Сочные классические колбаски из куриного фарша с сыром, шпиком и специями в натуральной оболочке – это полноценное питательное блюдо для сытного и вкусного обеда. Лучше всего готовить колбаски на решетке над раскаленными углями, но можно запечь и в духовке.

Пусть ваш летний отдых будет ярким, незабываемым и вкусным с нашими новинками!

Приобрести новинки можно во всех фирменных отделах Межениновской птицефабрики:

Кировский район:

пер. Ботанический, 2

пер. Ботанический, 3

пр. Кирова, 59

ул. Дзержинского, 31/1

ул. Елизаровых, 43

ул. Киевская, 147

ул. Красноармейская, 149

ул. Нахимова, 15

ул. Учебная, 7

ул. Мокрушина, 1

Ленинский район:

пр. Ленина, 193а

ул. 5 Армии, 9

ул. 79 Гвардейской Дивизии, 12/3

ул. Большая Подгорная, 66

ул. Героев Чубаровцев, 26

ул. Говорова, 86

ул. Интернационалистов, 17/1

ул. Мюнниха, 8

ул. Смирнова, 23

ул. Ленская, 53.

Октябрьский район:

Иркутский тракт, 114/1

Иркутский тракт, 162

Иркутский тракт, 194

Иркутский тракт, 44

Иркутский тракт, 61, стр.2 (Октябрьский рынок)

ул. Вокзальная, 27

ул. Герасименко, 1/16

ул. Нарановича, 6

ул. Пушкина, 27

ул. Сергея Лазо, 15

ул. Сергея Лазо, 6а

ул. Суворова, 6/пер. Карский, 35

ул. Айвазовского, 33.

Советский район:

пр. Комсомольский, 58/пр. Фрунзе, 95/1 (Фрунзенский рынок)

пр. Фрунзе, 119/5, стр.8 (Областной рынок)

пр. Фрунзе, 129

пр. Фрунзе, 94

ул. Гагарина, 31

ул. Олега Кошевого, 67

ул. Сибирская, 111б

ул. Вавилова, 10а.

Томский район:

Богашево село, ул. Вокзальная, 2

Дзержинское село, ул. Больничная, 1А

Зональная станция поселок, мкр. Южные ворота, ул. Виталия Грачева, 2

Зональная станция поселок, ул. 40 лет Победы, 1Б/1

Зоркальцево село, ул. Трактовая, 35

Кисловка деревня, мкр. Северный, ул. Марины Цветаевой, 18

Моряковский затон село, ул. Ленина, 14

Светлый поселок, Светлый поселок, 28

Светлый поселок, Фирменный магазин "Межениновская птицефабрика" (на территории птицефабрики)

Тимирязевское село, ул. Ленина, 1.