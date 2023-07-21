В Томске перекроют переезд в Железнодорожном переулке

Железнодорожники будут ремонтировать переезд и подходы к нему Фото: Рамиль Галиев

В Железнодорожном переулке Томска перекроют переезд, предупредили в мэрии. Будет перекрыт участок между улицей Говорова и переулком Путевым.

«В это время ОАО «РЖД» будет проводить ремонт переезда и подходов к нему», - пояснили в пресс-службе мэрии Томска.

Движение будет перекрыто с 22.00 21 июля до 22.00 22 июля. На участке установят временные знаки, которыми нужно будет руководствоваться водителям.

Также в Томске 23 июля перекроют движение на участке проспекта Развития из-за велозаезда. Из-за этого автобусы №5 и №23 изменят схему движения.