Выпускник школы №4 Томска получил знак «ЕГЭ-100» и стипендию мэрии

Родителям стобалльника вручили Благодарственное письмо Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Еще один томский школьник получил знак «ЕГЭ-100», рассказали в пресс-службе мэрии. Им стал выпускник школы №4 Семен Уланов, который получил наивысший результат на экзамене по химии. Ранее торжественный прием для медалистов и стобалльников в Томске уже проводили.

«Однако, результаты госэкзамена по химии стали известны только накануне», - пояснили в пресс-службе мэрии Томска.

Кроме нагрудного знака, Семену вручили сертификат на именную стипендию от мэрии на 10 тысяч рублей. А его родителям вручили Благодарственное письмо.

В этом году 27 выпускников школ Томска набрали по 100 баллов на ЕГЭ, причем трое из них получили наивысший результат сразу по двум предметам.