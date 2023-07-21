В Томске автобусы №5 и №23 изменят схему движения из-за велозаезда

Измененная схема будет действовать 23 июля. Фото: Анна Ковалева

В воскресенье, 23 июля, в Томске пройдет велозаезд, который организует Федерация триатлона. Из-за этого с 07.00 до 15.00 перекроют проезд по проспекту Развития, на участке между домами №3 и №27. А также по измененному маршруту будут ездить автобусы №5 и №23, об этом предупредили в пресс-службе мэрии.

«Автобусы №5 будут следовать по укороченной схеме от остановки «Станция Товарная» до остановки «Инженерный центр» и обратно», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Автобус №23 будет ездить от «Приборного завода» до «Инженерного центра», а далее отправится в Заварзино по улицам Кольцевая, Кучина, А. Сахарова и Тургенева. Обратный маршрут – аналогичный.