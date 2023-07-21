За полгода в Томске поймали более 250 бродячих собак

Аукцион на отлов животных без владельцев в Томске выиграл приют «Верный друг». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За полгода в Томске отловили 257 бродячих собак, об этом корреспонденту «Аргументы и факты – Томск» сообщили в мэрии. Отловом занимается подрядчик, а за регулирование численности бездомных животных отвечает департамент благоустройства и дорожной деятельности.

«Кроме того, в городской департамент поступило 87 обращений от томичей на отлов животных», - уточнили в мэрии.

Если вы столкнулись с агрессивными бродячими животными, заявку на отлов можно оставить по телефонам 46-83-69, 53-57-66. Заявки принимаются по рабочим дням с 08.30 до 17.30. Также заявку можно оставить на сайте мэрии или по круглосуточному телефону 005 (оперативно-дежурная служба).

Также томичи могут сообщить в департамент о том, что подрядчик выполняет свою работу недобросовестно.

Напомним, что аукцион на отлов животных без владельцев в Томске выиграл приют «Верный друг».