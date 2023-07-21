Сибирский банк поучаствовал в запуске просветительского проекта «Исторический Томск»

В «Томске» стартовал проект «Исторический Томск» - на здании городской администрации открыли первую информационную доску с QR-кодом. На торжественной церемонии присутствовали и.о. мэра г. Томска Михаил Ратнер, директор Томского филиала 2ГИС Вера Онкина и управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков.

Совместный проект Сбера, 2ГИС, Туристического информационного центра Томска, а также мэрии города и администрации Томской области направлен на приобщение жителей и гостей Томска к культурно-историческому наследию региона.

В ближайший месяц на фасадах зданий в историческом центре Томска будет установлена 21 аналогическая доска с историческим названием и годом постройки здания, а также QR-кодом, ведущим на информационную справку, которую подготовил туристический информационный центр. Кроме того, геосервис 2ГИС создал уникальные карточки об объектах культурного наследия с историческими фотографиями и аудиогидом.

Михаил Ратнер, и.о. мэра г. Томска:

«Это проект, направленный на сохранение томской истории, идентичности. Уверен, прочитать информацию о наших памятниках архитектуры будет интересно не только туристам, но и самим томичам. Неслучайно первая табличка появилась на здании по пр. Ленина, 73, построенном по проекту знаменитого Константина Константиновича Лыгина, выпускника Петербургской Академии Художеств. Здесь же расположен нулевой километр нашего города. Мы благодарны нашим партнерам, руководству Сбербанка, местному филиалу ДубльГис, за совместную реализацию проекта».

Вера Онкина, директор Томского филиала 2ГИС:

«Команда Томского филиала 2ГИС, как главный информационный партнер проекта «Исторический Томск», актуализировала и создала подборку значимых достопримечательностей Томска. Подборка доступна жителям и гостям города в разделе "Интересное" в онлайн версии и мобильном приложении. Как и прежде, с заботой о наших пользователях (а это большинство томичей), мы занимаемся актуализацией информации в городе и области, в том числе на предмет доступности для маломобильных граждан».

Игорь Чепеньков, управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы рады реализовать просветительский проект, который позволит узнать больше о городе с четырехвековой историей. Команда постаралась сделать максимально понятный интерфейс, чтобы гостям и жителям Томска было удобно пользоваться сервисом».