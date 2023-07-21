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НовостиОбщество21 июля 2023 5:50

Со свалки в Томске у Михайловской рощи вывезут более 2500 тонн мусора

Подрядчика для этих работ ищут
Александра Тайбатрова
Со второй свалки предстоит вывезти более 600 тонн мусора

Со второй свалки предстоит вывезти более 600 тонн мусора

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Томске планируют вывезти более 2500 тонн мусора со свалки у Михайловской рощи. Сейчас ищут подрядчика, который выполнит эти работы, соответствующую документацию разместили на портале госзакупок 20 июля. Победитель аукциона должен будет ликвидировать две незаконные свалки в Томске – у Михайловской рощи (улица Дальняя) и на Сибирской улице. Со второй свалки предстоит вывезти более 600 тонн мусора.

«Начальная цена аукциона – более 5,3 миллионов», - следует из документов.

Мусор предстоит вывезти на полигон в селе Сухоречье Томского района.

Заявки на аукцион принимают до 28 июля.