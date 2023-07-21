Со свалки в Томске у Михайловской рощи вывезут более 2500 тонн мусора

Со второй свалки предстоит вывезти более 600 тонн мусора
Фото: Олег АДАМОВИЧ
В Томске планируют вывезти более 2500 тонн мусора со свалки у Михайловской рощи. Сейчас ищут подрядчика, который выполнит эти работы, соответствующую документацию разместили на портале госзакупок 20 июля. Победитель аукциона должен будет ликвидировать две незаконные свалки в Томске – у Михайловской рощи (улица Дальняя) и на Сибирской улице. Со второй свалки предстоит вывезти более 600 тонн мусора.
«Начальная цена аукциона – более 5,3 миллионов», - следует из документов.
Мусор предстоит вывезти на полигон в селе Сухоречье Томского района.
Заявки на аукцион принимают до 28 июля.