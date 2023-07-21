Томичам на заметку: в Кемеровской области риелторы обманывали молодых матерей и государство

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В Кузбассе будут судить троих сотрудников агентства недвижимости из Юрги, которые незаконно обналичивали сертификаты на материнский капитал. Расследовано 33 эпизода преступления, пишет издание "Сiбдепо".

Директора, юриста и риелтора фирмы обвиняют в «мошенничестве при получении выплат, совершенном в составе организованной группы, в крупном размере». По версии следствия, инициатором стал руководитель агентства, который предложил двум своим сотрудницам стать соучастницами.

«В период с января 2016 по октябрь 2017 года сообщники подыскивали владелиц сертификата на материнский капитал из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении людей. Пользуясь доверием указанных лиц и их заинтересованностью в получении наличных денежных средств, сообщники убеждали владелиц сертификатов в законности обналичивания денежных средств. Заручившись их согласием, фигуранты подготавливали документы для получения займа на якобы строительство жилого дома на земельных участках, арендуемых 41-летним обвиняемым у администрации», — сообщает пресс-служба Следкома Кузбасса.

Получив займы, фигуранты отдавали женщинам от 50 до 100 тысяч рублей и обещали, что оставшуюся сумму им переведут после продажи земельного участка, на котором якобы планируется строительство дома. Затем документы передавалась в пенсионный фонд. В общей сложности обвиняемые обналичили более 14 млн рублей бюджетных средств.

Мошенническую схему следователи СК России вскрыли при расследовании уголовного дела об убийстве женщины и двоих ее детей в сентябре 2021 года в Яшкинском районе.

«В ходе предварительного следствия допрошено 157 свидетелей, проведено 49 выемок документов по обналичиванию материнского капитала, 35 почерковедческих экспертиз, материалы уголовных дел составили 243 тома», — отмечается в сообщении.

По ходатайству следователя суд арестовал имущество обвиняемых на сумму свыше 15 млн рублей, в ходе следствия фигуранты добровольно возместили более 600 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.