Более 500 томичей пострадали от клещей за неделю

С начала эпидсезона в Томской области от клещей пострадали 16419 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

За неделю, с 13 по 19 июля, 519 жителей Томской области пострадали от клещей, и 80 из них – дети. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. Больше всего случаев присасывания клещей в Томске – 330, в том числе пострадали 57 детей.

«С начала эпидсезона в медицинские организации Томской области с присасыванием клещей обратились 16419 человек, в том числе 2980 детей», - подсчитали в управлении Роспотребнадзора Томской области.

Отмечается, что среди пострадавших привиты от клещевого энцефалита были менее половины. Поставить прививку можно и сейчас, а в регионе уже привились более 54 тысяч человек.

Также санврачи напоминают о правилах безопасности на природе. Чтобы не стать жертвой клещей, нужно носить специальную одежду или хотя бы светлую одежду, применять репелленты, постоянно осматривать себя на предмет наличия клещей. А если клещ все-таки присосался, нужно обратиться в пункт серопрофилактики. В Томске их четыре – МСЧ №2, Поликлиника №4, Межвузовская поликлиника и Детская больница №1. Жителям других городов и районов нужно обращаться в приемный покой своих больниц.