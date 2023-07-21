Жителям Томска рассказали о том, как избыточный вес может стать причиной рака

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Эндокринолог Свиридонова: ожирение грозит развитием рака. Многие говорят, что пускай они весят чуть больше нормы, им вполне комфортно в своём теле и жаловаться ни на что не приходится. Другие же задаются вопросом: так ли всё радужно на самом деле или всё-таки лишняя нагрузка подтачивает организм из года в год? Врач-эндокринолог, диетолог клиники «Огни Олимпа» Марина Свиридонова рассказала изданию «Секрет», чем на самом деле опасен избыточный вес.

Как понять, есть ли избыточный вес

Для этого нужно рассчитать индекс массы тела. Вес в килограммах делим на рост в метрах, возведённый в квадрат. Например, у женщины весом 60 кг и ростом 165 см индекс массы тела будет составлять 22,04. Это соответствует норме, которая колеблется от 18,5 до 25 кг/м2.

Если индекс массы тела выше 25, но меньше 30 кг/м2, то у человека избыточный вес. А если показать больше 30 кг/м2, то ему диагностируют ожирение.

Можно ли самому выявить проблемы со здоровьем

Не всегда. Оценить состояние здоровья, связанное с лишним весом, можно только по плохому самочувствию, рассказывает Свиридонова. Но если человек ни на что не жалуется, это не гарантирует, что он здоров. Вполне возможно, что в его организме уже запущены неблагоприятные процессы, которые в будущем приведут к серьёзным осложнениям.

Вреден ли избыточный вес

Некоторым людям с лишним весом и правда кажется, что килограммы сверх нормы никак не вредят их здоровью. И такое возможно — степень влияния избыточного веса на организм может отличаться от пациента к пациенту.

«Кому-то достаточно обзавестись лишними пятью килограммами, чтобы повысился уровень сахара в крови, холестерина, артериального давления или появилась одышка, а у кого-то и лишние 20 кг не приведут к явным проблемам со здоровьем. Во многом это определяется генетическими особенностями», — рассказала врач.

Однако риски различных заболеваний всегда выше при наличии ожирения.