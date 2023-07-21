В соседнем от Томска Кузбассе тысячи жителей обратились к врачам из-за вирусного заболевания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе за 6 месяцев этого года в больницу обратилось 3667 человек после того, как их покусали животные. Из них 1200 детей до 17 лет, сообщает издание "Сiбдепо".

Большая часть обратившихся пострадала от укусов собак – 2719 человек. Также от диких животных повреждения получили 57 человек, в том числе 19 детей. Каждому из них была оказана помощь. Медики обработали раны и ввели вакцину от бешенства.

«Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании, ослюнении больным животным свежих ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Возможно заражение и при попадании брызг инфицированного материала (слюна больного животного) на слизистые оболочки рта, глаз, носовой полости человека»,-сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Также специалисты напомнили, что возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков заболевания.Опасны и предметы, на которых есть слюна бешеного животного. Предотвратить бешенство можно при помощи вакцинопрофилактики и соблюдении правил поведения при контакте с дикими и бездомными животными.