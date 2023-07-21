Таджикские учителя приехали в Томск для повышения квалификации

Обучающую программу учителя проходят в ТУСУРе. Фото: Россотрудничество

В Томск для повышения квалификации приехали девять учителей из Таджикистана, сообщает пресс-служба Россотрудничества. Известно, что они получили гранты на обучение и проезд в Томск. А обучающую программу они проходят в ТУСУРе.

«Обучение проходят специалисты из Душанбе, Турсунзаде, Вахдата, Исфары и Ходжента», - уточнили в Россотрудничестве.

В ТУСУРе учителя из Таджикистана узнают о современных тенденциях при поступлении в вуз, особенностях вступительных испытаний и платформах, которые помогут при подготовке к поступлению. А еще учителя на себе испытают, что проходят абитуриенты, и попробуют сдать экзамены по профилю.

Напомним, что в Томске построят студенческий кампус возле ОЭЗ к концу 2027 года.