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НовостиОбщество21 июля 2023 4:50

Таджикские учителя приехали в Томск для повышения квалификации

Грант на обучение получили девять специалистов
Александра Тайбатрова
Обучающую программу учителя проходят в ТУСУРе. Фото: Россотрудничество

Обучающую программу учителя проходят в ТУСУРе. Фото: Россотрудничество

В Томск для повышения квалификации приехали девять учителей из Таджикистана, сообщает пресс-служба Россотрудничества. Известно, что они получили гранты на обучение и проезд в Томск. А обучающую программу они проходят в ТУСУРе.

«Обучение проходят специалисты из Душанбе, Турсунзаде, Вахдата, Исфары и Ходжента», - уточнили в Россотрудничестве.

В ТУСУРе учителя из Таджикистана узнают о современных тенденциях при поступлении в вуз, особенностях вступительных испытаний и платформах, которые помогут при подготовке к поступлению. А еще учителя на себе испытают, что проходят абитуриенты, и попробуют сдать экзамены по профилю.

Напомним, что в Томске построят студенческий кампус возле ОЭЗ к концу 2027 года.