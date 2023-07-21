Жителям Томска рассказали о риске заражения сибирской язвой

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Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Pravda. Ru рассказал, насколько опасно бегство из больницы заражённых сибирской язвой пациентов.

Четверо заражённых сибирской язвой людей в Туве самовольно покинули медицинское учреждение, не завершив лечение.

Медик объяснил, каков риск заражения сибирской язвой от "сбежавших" из больницы больных.

"Так они уже почти вылечились. Понимаете, если сибирская язва всерьез, человек не может пальцем пошевелить и руку поднять, а не то, что сбегать. Раз сбежали, значит, их уже практически вылечили. Вероятное заражение минимальное остается человеку, если даже какие-то язвочки у них остались, зеленкой будут мазать. Риск от них минимальный", — сказал врач.

Инфекционист подчеркнул, что следует дождаться, пока врач сделает анализ и решит, что опасности больше нет.