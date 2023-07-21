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НовостиОбщество21 июля 2023 4:21

Новый закон запретит высаживать томских инвалидов I группы из автобусов

Закон приняла Госдума
Александра Тайбатрова
Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Фото: Анна Ковалева

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Фото: Анна Ковалева

Государственная Дума в третьем чтении приняла новый закон, который запрещает высаживать инвалидов I группы из общественного транспорта без билета. Соответствующие поправки внесут в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

В соответствии с поправками, инвалидов I группы, которые едут без сопровождающих и не заплатили за проезд. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Сейчас аналогичные нормы действуют в отношении детей до 16 лет.

Также почти 400 семей Томской области смогут получить выплаты на третьего ребенка.