Новый закон запретит высаживать томских инвалидов I группы из автобусов

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Фото: Анна Ковалева

Государственная Дума в третьем чтении приняла новый закон, который запрещает высаживать инвалидов I группы из общественного транспорта без билета. Соответствующие поправки внесут в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

В соответствии с поправками, инвалидов I группы, которые едут без сопровождающих и не заплатили за проезд. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Сейчас аналогичные нормы действуют в отношении детей до 16 лет.

Также почти 400 семей Томской области смогут получить выплаты на третьего ребенка.