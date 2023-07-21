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НовостиОбщество21 июля 2023 3:51

В Томской области ремонт дорог выполнен на 40%

«Томскавтодор» планирует отремонтировать более 230 км дорог регионального и межмуниципального значения
Ксения Высотина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В регионе на данный момент отремонтировано 40% дорог. «Томскавтодор» планирует привести в порядок более 230 км дорог регионального и межмуниципального значения, сообщает администрация Томской области.

Среди участков, подлежащих ремонту, находятся Мельниково — Кожевниково — Изовка, Тунгусово — Могочино — Суйга, Кривошеино — Вознесенка с подъездом к селу Белосток, Первомайское — Белый Яр, Первомайское — Березовка, Первомайское — Орехово, Томск — Аэропорт, Больше-Дорохово — Тегульдет, Бакчар — Подгорное — Коломино, Могильный Мыс — Парабель — Каргасок и другие.