В Томской области ремонт дорог выполнен на 40%

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В регионе на данный момент отремонтировано 40% дорог. «Томскавтодор» планирует привести в порядок более 230 км дорог регионального и межмуниципального значения, сообщает администрация Томской области.

Среди участков, подлежащих ремонту, находятся Мельниково — Кожевниково — Изовка, Тунгусово — Могочино — Суйга, Кривошеино — Вознесенка с подъездом к селу Белосток, Первомайское — Белый Яр, Первомайское — Березовка, Первомайское — Орехово, Томск — Аэропорт, Больше-Дорохово — Тегульдет, Бакчар — Подгорное — Коломино, Могильный Мыс — Парабель — Каргасок и другие.