Сбор кедрового ореха в Томской области начнется не раньше 14 августа

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В Томской области местным жителям и приезжим обозначили сроки сбора дикоросов. Например, сбор кедрового ореха начнется не раньше 14 августа, сообщает администрация региона.

Что касается шишек, то в южных районах региона сбор начинается с 21 августа, а на севере - с 1 сентября. Бруснику можно заготавливать с 14 августа в южных районах и с 21 августа на севере. Сбор клюквы начинается с 11 сентября в южных районах и с 18 сентября в северных районах.

Администрация также предупредила, что в этом сезоне урожай клюквы, брусники, черники и ореха будет слабым. Однако в некоторых районах сохранится на уровне предыдущих лет.

За нарушение сроков сбора клюквы, брусники и шишек грозит административный штраф для граждан, должностных лиц и юридических лиц.