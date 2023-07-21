Золотые знаки ГТО вручат рекордному числу жителей Томской области

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области подвели итоги 2-го квартала 2023 года и определили 1 510 получателей золотых знаков отличия ГТО. Как отметили в пресс-службе региональной администрации, это рекордный показатель со времени возрождения в области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

«Предыдущий «квартальный» рекорд поставлен в октябре–декабре 2019 года: тогда было выдано 1 012 золотых знаков отличия. В 2022 году в Томской области выдано 7 299 знаков: 2 024 золотых, 3 068 серебряных и 2 207 бронзовых», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, комплекс ГТО способствует развитию массового спорта и оздоровления граждан, он входит в федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что по итогам 2022 года знаки ГТО заслужили 7 тысяч жителей региона.