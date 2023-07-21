В 2023 году в Томской области удвоилось число ложных сообщении о минировании

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

С января по июнь 2023 года в томскую полицию 27 раз заявили о минировании, которое позже не подтвердилось. В прошлом году аналогичный показатель был почти в 2 раза меньше: лишь 15 ложных сообщений. Об этом журналистам рассказал временно исполняющий обязанности замначальника Томского линейного отдела МВД РФ Алексей Попов.

Он отметил, что сообщалось о минировании социально значимых объектов – аэропорта, Коммунального моста, судов и других.

В данный момент специалисты расследуют 2 уголовных дела, связанных с заявлениями о ложном минировании.

Как уточнили в полиции, оставляющие ложные сообщения обычно ведут себя предельно осторожно. Они пользуются теми электронными адресами, которые оперативникам сложно отследить.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что ночью 10 июля поступило ложное сообщение о минировании местного аэропорта.