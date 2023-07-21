В Томской области могут ликвидировать более 10 пожарных частей

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Накануне, 20 июля, на «правительственном часе» с министром по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым обсудили проблемы защиты населения и территорий. В проект постановления Совета Федерации направили предложение провести оптимизацию и ликвидировать пожарные части в тех населенных пунктах Томской области, где проживают менее 7 тысяч человек.

«Если в ноябре этого года на коллегии МЧС России примут данный подход, то на территории Томской области будут ликвидированы 11 федеральных пожарных частей в районных центрах с личным составом более 550 человек, а всего у нас 16 сельских районов», - написал в своем Telegram-канале сенатор от Томской области Виктор Кресс.

Он подчеркнул, что считает такую оптимизацию недопустимой, поскольку предложения специалистов МЧС сводятся к защите людей лишь в городах. По его словам, в случае интересы жителей различных районов региона не должны ущемляться.

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