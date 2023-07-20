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НовостиОбщество20 июля 2023 11:10

В августе в ОЭЗ «Томск» начнут строить инжиниринговый центр

Центр будет иметь химико-технологический профиль
Александра Тайбатрова
Вся проектно-сметная документация готова

Вся проектно-сметная документация готова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В особой экономической зоне «Томск» уже в августе начнут строить инжиниринговый центр химико-технологического профиля. Об этом рассказал губернатор Томской области Владимир Мазур на заседании рабочей группы по строительству студенческого кампуса.

Ранее сообщалось, что вся проектно-сметная документация готова. Судя по информации с сайта госзакупок, подрядчик еще не определен. Заявки принимают до 24 июля, а начальная цена контракта превышает миллиард рублей.