В августе в ОЭЗ «Томск» начнут строить инжиниринговый центр

Вся проектно-сметная документация готова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В особой экономической зоне «Томск» уже в августе начнут строить инжиниринговый центр химико-технологического профиля. Об этом рассказал губернатор Томской области Владимир Мазур на заседании рабочей группы по строительству студенческого кампуса.

Ранее сообщалось, что вся проектно-сметная документация готова. Судя по информации с сайта госзакупок, подрядчик еще не определен. Заявки принимают до 24 июля, а начальная цена контракта превышает миллиард рублей.