Томич на иномарке устроил аварию с двумя легковушками и троллейбусом

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Томской области

В Томске водитель иномарки Mazda устроил массовое ДТП. В пресс-службе ГУ МВД России по Томской области проинформировали, что сотрудники полиции пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился этим требованиям. А наоборот прибавил газ и попытался скрыться.

«Он выезжал на полосу встречного движения и проезжал перекрёстки на запрещающие сигналы светофора», - поделились подробностями в полиции.

В результате нарушитель спровоцировал аварию с двумя легковушками и троллейбусом. Водителя Mazda задержали. Оказалось, что за рулем был 38-летний мужчина. Проходить медосвидетельствование он отказался. Против нарушителя составили семь административных материалов. Их передали в суд, а машину отправили на штрафстоянку.

Ранее три человека пострадали в ДТП на перекрестке Фрунзе и Шевченко в Томске.