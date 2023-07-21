В Томске 21 июля прогнозируется гроза и ливень

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 21 июля, в Томске ожидается до +26 градусов. Местами пройдут грозы и ливни, сообщают синоптики Томского ЦГМС.

Также сегодня в городе ожидается ветер юго-восточный 6-11м/с, при грозе порывы до 17м/с. Температура воздуха +24…+26°С.

Тем временем, по Томской области ожидается местами небольшие дожди, грозы; днем кратковременные, местами грозы, при грозах сильные дожди, ливни, вечером возможен град. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с,

днем 6-11м/с, при грозах порывы 16- 21м/с. Температура ночью +15…+20°С,

местами +9…+14С. Температура днем +19…+24°С, местами до +29°С.