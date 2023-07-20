Почти 17 тысяч тонн рапсового масла экспортировали из Томской области в Китай

Вся отгруженная продукции соответствовала фитосанитарным требованиям страны-экспортера Фото: Виталий ТИМКИВ

С начала 2023 года из Томской области в Китай экспортировали почти 17 тысяч тонн рапсового масла. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям, специалисты которого и контролировали экспорт.

«По сравнению с аналогичным периодом 2022 года экспорт этого продукта из Томской области в Китай увеличился почти на 40%», - уточнили в ведомстве.

Вся отгруженная продукции соответствовала фитосанитарным требованиям страны-экспортера.