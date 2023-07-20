Банки корректируют условия по ипотеке

Банк ВТБ сообщил о снижении ставок по всем ипотечным программам с господдержкой на 0,4 - 0,7 пп. Изменения коснулись как получения средств на покупку квартир, так и на индивидуальное жилищное строительство и действуют до 15 сентября, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"Льготная ипотека – ключевой финансовый инструмент, позволяющий россиянам купить новое жилье с комфортной финансовой нагрузкой. В текущей ситуации мы стремимся поддержать клиентов, планирующих покупку недвижимости на первичном рынке, и снизить для них ежемесячные платежи по кредитам. В этом году рынок ипотеки идет к новому рекорду, поэтому даже отпускной период июля-сентября ожидается весьма "горячим" с точки зрения спроса", — прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Одновременно банк скорректировал условия рефинансирования в рамках «семейной ипотеки». Остальные параметры ипотечных программ в банке сохранены без изменений.

Ранее банк дал свой прогноз по развитию рынка жилищного кредитования после завершения госпрограмм в 2024 году. По оценке банка, льготную ипотеку необходимо модернизировать, сделав ее адресной. Основной фокус поддержки целесообразно направить на работников бюджетной сферы (врачи, учителя), социально уязвимых граждан и регионы, требующие более активного ввода нового жилья, такие как Дальний Восток и моногорода.

Дополнительными мерами адресной помощи, по оценке банка, могут стать снижение ставки по «семейной ипотеке» в зависимости от количества детей и площади приобретаемой квартиры, увеличение лимитов по госпрограммам в регионах, где стоимость жилья не позволяет воспользоваться льготной ставкой, повышение максимальной суммы налогового вычета при покупке недвижимости.