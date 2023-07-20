В РФ за первое полугодие 2023 года выдача ипотеки выросла в полтора раза

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Аналитический центр ДОМ.РФ сообщил, что по итогам первого полугодия текущего года в России банками было выдано 825 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 3 триллионов рублей. Этот показатель превышает прошлогодний за аналогичный период в полтора раза. При этом спрос на жилье в регионах не падает.

По финансовым показателям объем выданных кредитов на приобретение жилой недвижимости превышает уровень 2021 года, который был рекордным. По словам главы Аналитического центра Михаила Гольдберга, в начале текущего года был зафиксирован некоторый спад, после которого с марта по июнь среднемесячные выдачи ипотеки приблизились к максимальным значениям: ежемесячно порядка 150 - 170 тысяч выдач. Льготные программы кредитования оказали поддержку рынку в первом полугодии: на первичном рынке их доля составила девяносто пять процентов и порядка пятидесяти процентов общего объема ипотечного кредитования.

«При этом более востребованными становятся адресные механизмы поддержки: доли «Семейной ипотеки» (48% в I пол. 2023 г., +4 п. п. за год) и «IT-ипотеки» (3%, +2 п. п. за год) возросли благодаря расширению параметров программ», — отметил Гольдберг.

По мнению эксперта, к концу текущего года темп ипотечного кредитования может замедлиться. Причиной этого является ужесточение регулирования ипотечного рынка и рост ключевой ставки, который ожидается. При этом общий объем выданных ипотечных кредитов может превысить 6 триллионов рублей — этот результат станет максимальным за всю историю выдачи ипотеки на приобретение жилой недвижимости.

Также на рынке отмечается рост предложений от застройщиков: в первом полугодии текущего года застройщики вывели на рынок проекты общей площадью свыше 21 миллиона квадратных метров. Данный показатель выше прошлогоднего за аналогичный период на двадцать один процент. В результате совокупный объем строящегося жилья в Российской Федерации превысил сто один миллион квадратных метров.

При этом специалисты Аналитического центра отмечают, что сейчас рынок жилья в России приближается к балансу спроса и предложения. На данный момент квартиры распроданы на тридцать процентов, что соответствует модели проектного финансирования. Жилье, строительство которого должно завершиться в текущем году, распродано почти на шестьдесят процентов.

По словам Гольдберга, динамика цен на жилую недвижимость в новостройках говорит о том, что рынок возвращается к балансу. После нескольких лет роста их уровень стабилизировался в целом по Российской Федерации, что обеспечивает достаточную маржинальность строительных проектов и поддерживает доступность платежей по ипотеке в условиях действия текущих программ субсидирования ипотечных кредитов на первичном рынке.

«Мы прогнозируем, что к концу года рост стоимости жилья будет околонулевым, а далее будет повышаться в пределах инфляции», — подытожил Михаил Гольдберг.