В Томске внепланово проверят оборудование фонтанов

Каждый год оборудование проверяют перед началом работы и в конце сезона. Фото: Анна Ковалева

На фонтанах Томск внепланово проверят оборудование, предупреждает мэрия. Каждый год оборудование проверяют перед началом работы и в конце сезона. Но в этом году решили провести дополнительную внеплановую проверку.

«Это связано с тем, что был летальный случай в другом регионе и человек погиб из-за удара током в фонтане», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Томичам напоминают, что купаться в фонтанах запрещено. Человек может пораниться об оборудование или же сломать его, за что придется оплатить штраф. В фонтаны добавляют специальные вещества для воды, так что купание может негативно отразиться на коже. Запрещается также вычерпывать воду из фонтанов, так как из-за снижения ее уровня могут перестать работать насосы, и фонтан придется остановить.

Напомним, что на мэрии установят QR-код «Исторический Томск».