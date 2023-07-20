В Асиновском районе незаконно вырубили лес на полмиллиона рублей

В урочище «Батуринское» неизвестные вырубили сосны. Фото: прокуратура Томской области

В Асиновском районе обнаружили незаконную вырубку деревьев, сообщает прокуратура Томской области. В урочище «Батуринское» неизвестные вырубили сосны.

«Общий ущерб от рубки превысил 550 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

По факту незаконной рубки в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Прокуратура контролирует его расследование.

Ранее три человека пострадали в ДТП на перекрестке Фрунзе и Шевченко в Томске.