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НовостиОбщество20 июля 2023 7:49

В Асиновском районе незаконно вырубили лес на полмиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Александра Тайбатрова
В урочище «Батуринское» неизвестные вырубили сосны. Фото: прокуратура Томской области

В урочище «Батуринское» неизвестные вырубили сосны. Фото: прокуратура Томской области

В Асиновском районе обнаружили незаконную вырубку деревьев, сообщает прокуратура Томской области. В урочище «Батуринское» неизвестные вырубили сосны.

«Общий ущерб от рубки превысил 550 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

По факту незаконной рубки в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Прокуратура контролирует его расследование.

Ранее три человека пострадали в ДТП на перекрестке Фрунзе и Шевченко в Томске.