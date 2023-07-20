В Томской области изъяли более 800 единиц оружия за полгода

Томичи владеют более чем 61 тысячей единиц оружия Фото: Евгения ГУСЕВА

За шесть месяцев 2023 году у жителей Томской области за нарушение правил оборота изъяли более 800 единиц оружия, об этом рассказали в управлении Росгвардии региона. За полгода было проведено около пяти тысяч проверок, во время которых выявили порядка 300 нарушений.

«На сегодняшний день на территории Томской области зарегистрировано свыше 32 тысяч владельцев гражданского оружия», - рассказали в ведомстве.

Томичи владеют более чем 61 тысячей единиц оружия.

Жители региона активно сдают незаконное оружие и боеприпасы добровольно. За полгода было сдано 47 единиц гладкоствольного оружия и семь – с нарезными стволами, почти 600 разных патронов и три единицы газового оружия. За добровольно сданное оружие томичи получили более полумиллиона рублей. Также в Росгвардии напомнили, что при добровольной сдаче оружия человек освобождается от ответственности за его незаконное хранение.