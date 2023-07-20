Смертность в Томской области уменьшилась почти на четверть

Чаще всего томичи умирали от болезней системы кровообращения Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 2022 год смертность в Томской области по сравнению с 2021 годом уменьшилась почти на четверть – на 23,1%. Такие данные приводит Томскстат. В 2022 году умерло чуть менее 13 тысяч человек, причем женщин – почти на 800 меньше, чем мужчин.

«В молодом и трудоспособном возрасте смертность заметно выше среди мужчин, чем среди женщин. В пожилом возрасте ситуация иная», - прокомментировали в Томскстате.

Чаще всего томичи умирали от болезней системы кровообращения – в 42,5% случаев. По причине новообразований умерли 17,5%.

При этом за 2022 год в регионе родилось 8720 детей. Естественная убыль населения за прошлый год составила 4061 человек.

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