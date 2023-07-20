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НовостиОбщество20 июля 2023 5:59

На Партизанской улице в Томске из-под земли фонтаном била вода

Выяснилось, что это был дефект на тепломагистрали, который уже устранили
Александра Тайбатрова

Сегодня утром на Партизанской улице в районе дома №3 в Томске вода из-под земли била фонтаном. Об этом очевидцы рассказали в Telegram-канале «Регион-70 Томск». В «ТомскРТС» «Комсомольской правде – Томск» рассказали, что это был дефект на тепломагистрали.

«В ходе проведения плановых гидравлических испытаний выявлен дефект трубопровода на тепломагистрали №7», - уточнили в пресс-службе компании.

Все испытания проходили под контролем специалистов. В компании рассказали, что утечку уже устранили, а завершить ремонт участка планируют завтра.

Ранее в Томске начали установку деформационного шва на Коммунальном мосту.