На Партизанской улице в Томске из-под земли фонтаном била вода

Сегодня утром на Партизанской улице в районе дома №3 в Томске вода из-под земли била фонтаном. Об этом очевидцы рассказали в Telegram-канале «Регион-70 Томск». В «ТомскРТС» «Комсомольской правде – Томск» рассказали, что это был дефект на тепломагистрали.

«В ходе проведения плановых гидравлических испытаний выявлен дефект трубопровода на тепломагистрали №7», - уточнили в пресс-службе компании.

Все испытания проходили под контролем специалистов. В компании рассказали, что утечку уже устранили, а завершить ремонт участка планируют завтра.

Ранее в Томске начали установку деформационного шва на Коммунальном мосту.