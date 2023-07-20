Из Томска 20 июля отправят гуманитарный груз в зону СВО

Также в зону СВО отправят пиломатериалы, продукты, одежду, тактические носилки Фото: Александр КОЦ

Очередной гуманитарный груз из Томска отправляет в зону СВО 20 июля, об этом сообщили в региональном штабе ОНФ. Груз готовили томские казаки.

Для отправки подготовили около 70 кубометров пиломатериалов, среди которого находятся сборные блиндажи. Также в зону СВО отправят продукты, одежду, тактические носилки и т.д.

Отмечается, что в 2023 году томские казаки, ОНФ Томской области вместе с партнерами отправили в зону СВО более 60 сборных деревянных блиндажей.