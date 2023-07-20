Томичка Екатерина Волкова сыграет маму главного героя в сериале «Постучись в мою дверь»

Авторы российской версии сериала «Постучись в мою дверь» продолжают раскрывать актёрский состав проекта. Так, стало известно, что мать главного героя сыграет актриса Екатерина Волкова, которая родилась в Томске.

Екатерина воплотит на экране образ матери главного героя – женщины с трагической судьбой, которая потеряла старшего сына, после чего начала бояться выходить из дома.

«Она очень искренняя, когда остаётся наедине с сыном и немного актриса, когда появляется в обществе других людей. Главный герой – её единственный сын, который остался жив, для неё он просто обожаемый, она его боготворит и только с ним она настоящая, честная и открытая. А её вторая ипостась – немножко актёрская: она эксцентрична и любит работать на публику, из-за чего зачастую выглядит немножко комично», – говорит о своей героине Екатерина Волкова.

Ранее стало известно, что Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнит роль антагониста, а Влад Соколовский – друга главного героя. Также к проекту присоединилась Анна Невская, которая сыграет тётю главной героини. Кто воплотит на экране российские версии Серкана Болата и Эды, авторы проекта пока официально не сообщают.

Производством проекта занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ, и на платформах онлайн-кинотеатров PREMIER и Okko.