В 2025 году стартует строительство дорог к микрорайону №8 в Томске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чиновники выделят из облбюджета деньги на разработку проектно-сметной документации для строительства дорог к восьмому микрорайону. Об этом журналистам сообщили накануне представители региональной администрации. Они уточнили, что развязка появится в 2025 или 2026 году.

«Больше пока и не надо, потому что там 2 дома пока строятся, подъездов других нет. В этом году под осень мы сделаем ямочный ремонт, приведем дорогу в соответствие на зимний период», – сказал заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Николай Руппель.

Третий дом в микрорайоне №8 уже проектируют, четвертый - в предпроектной стадии. Чиновники также отметили, что для жителей этой локации создадут и социальную инфраструктуру: построят школу и детские сады.

Напомним, в декабре 2022 года «Комсомольская правда – Томск» рассказывала, что власти заключили контакт с местной строительной компанией на возведение домов в микрорайоне №8.