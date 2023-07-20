Коммунальный мост в Томске отремонтировали на 82%

Фото: Анна Ковалёва

В настоящий момент ремонт Коммунального моста в Томске завершен на 82%. Об этом сообщили журналистам представители городского департамента капитального строительства.

Сейчас рабочие устанавливают третий из четырех деформационный шов, его монтаж продлится 10 дней. Еще один элемент конструкции для ремонта опор скоро доставят из Липецка. Работы идут согласно графику.

Как уточнил заместитель начальника департамента капитального строительства города Томск Сергей Ишин, процесс монтажа металлических соединений моста с береговыми конструкциями кропотлив. От качества этих работ зависит степень ровности укладки асфальтобетонной смеси на стыках.

Напомним, в мае 2022 года «Комсомольская правда – Томск» сообщала о старте капремонта Коммунального моста. Завершить весь объем работ строители планируют уже через 5 месяцев.

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