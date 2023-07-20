На нижней террасе Лагерного сада в Томске пройдет "Пикник фест"

Фото: Иван ВИСЛОВ

На нижней террасе Лагерного сада в Томске 29 июля состоится «Пикник фест», начало мероприятия – с 12.00.

Гостей праздника ждет много развлечений для детей и взрослых, конкурсы и подарки, пенная вечеринка. Можно будет поиграть в настольные игры, смастерить поделку.

На фестивале выступит кавер-группа из Томска, а его хедлайнером станет Татьяна Овсиенко.

И, конечно, на «Пикник фесте» томичей и гостей города ждет много вкусной еды и дегустация. Пройдут соревнования по жарке 100 килограммов шашлыка, и все желающие смогут бесплатно попробовать приготовленное мясо.

Генеральный партнёр мероприятия: ООО «СибДеГрупп». Эксклюзивные продажи ROZALUX и RETROcity от ГК «Сибирские звёзды». Генеральный фуд-партнер мероприятия: «Шашлычный Дом» Премиальный партер мероприятия: вся техника и аксессуары Apple в магазине King Store Премиальный партнер мероприятия: студия интерьерного дизайна «Dktom» Официальный партнер мероприятия: Компания «Сибирская кошка» Официальный партнер мероприятия: ПАО Совкомбанк

Возрастное ограничение мероприятии – 0+.