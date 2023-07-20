До +30 градусов будет в Томске 20 июля

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 20 июля, в Томске ожидается до +30 градусов. Преимущественно ожидается без осадков, сообщают синоптики Томского ЦГМС.

Также сегодня в городе ожидается ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью будет +14…+16°С, а днем +28…+30°С.

Тем временем, по Томской области ожидается преимущественно без осадков, днем по западу кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с,

местами порывы до 12 м/с; днем 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью +11…+16°С. Температура днем +25…+30 °С.