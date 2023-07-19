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НовостиОбщество19 июля 2023 13:02

Пенсионеры проводят бесплатные экскурсии по Томску

Профессию экскурсовода освоили более 50 томичей «серебряного возраста»
Александра Тайбатрова
Пожилые томичи учатся на экскурсоводов в «Бюро социального туризма»

Пожилые томичи учатся на экскурсоводов в «Бюро социального туризма»

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томске пенсионеры проводят бесплатные экскурсии для всех желающих. Пожилые томичи учатся на экскурсоводов в «Бюро социального туризма». Обучение уже прошли более 50 человек, подсчитали в мэрии Томска.

«Автором и преподавателем курса стал действующий экскурсовод Юрий Рудницкий, член общества «Знание» и всероссийского союза экскурсоводов», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Томичи и гости города могут поучаствовать в экскурсиях, которые проводят пенсионеры, абсолютно бесплатно. Но для этого нужно предварительно записываться по телефону 47-95-13.

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